Издательство «Филиппок» отозвало иск к детсаду, который пытался отобрать бренд у Пугачевой

Белгородское издательство «Филиппок» отказалось от поданного им ранее в Суд по интеллектуальным правам иска к владеющему частным детским садом НКО «Филипп», которое несколько лет назад пыталось отобрать товарный знак «Филипп» у Аллы Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

«Принять отказ общества с ограниченной ответственностью «Издательство «Филиппок» от исковых требований о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака», — говорится в определении суда.

По мнению истца, правообладатель не использует бренд «Филиппок». В связи с отказом от иска суд прекратил производство по делу. Причины отказа не уточняются.

В августе сообщалось, что издательство «Филиппок» направило в суд иск к частному детскому саду «Филипп», который ранее пытался отобрать товарный знак «Филипп» у Пугачевой. Отмечалось, что в качестве третьего лица издательство просит привлечь к делу Роспатент.

Ранее дочь экс-продюсера «Комбинации» подала в суд из-за авторских прав на полсотни хитов группы.

