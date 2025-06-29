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Дочь экс-продюсера «Комбинации» судится за права на полсотни хитов группы

Mash: дочь экс-продюсера «Комбинации» Шишинина подала в суд из-за авторских прав
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Группа «КОМБИНАЦИЯ»/VK

Дочь бывшего продюсера «Комбинации» Александра Шишинина Виктория подала в суд на издательство «Джем» и композитора Виталия Окорокова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, причиной иска стало то, что в сериале про «Комбинацию» Окороков был указан как единственный автор хитов группы. Отмечается, что Шишинин написал около полусотни композиций для коллектива. Продюсера не стало в 1993 году. Все авторские права на песни перешли его дочери.

Шишинина заявляла, что ни она, ни ее отец не подписывали договоров с лейблом «Джем».

Как утверждает Mash, изначально Шишинина пыталась решить вопрос мирно, но не получилось. Поэтому дочь продюсера решила обратиться в суд. Она будет бороться за авторские права на треки «American Boy», «Russian Girl» и еще полсотни хитов.

В мае 2024 года певица Алена Апина заявила о намерении подать в суд на основателя «Комбинации» Виталия Окорокова из-за группы «Russian Girls».

Исполнительница обнаружила, что на выступлениях группы, которая поет хиты «Комбинации» после разрешения от Окорокова, звучит якобы ее фонограмма, записанная с другой экс-солисткой Татьяной Ивановой. Артистки из «Russian Girls» — Самара Кадырова и Яна Полянская — уверяют, что не использовали голос Апиной.

Ранее риелтор рассказал, кто может снять дачу Пугачевой за 700 тысяч рублей.

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