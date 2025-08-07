На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На частный детский сад, который пытался отобрать бренд у Пугачевой, поступил иск в суд

На пытавшийся отобрать бренд у Пугачевой детсад подало в суд издательство
Находящееся в Белгороде детское издательство «Филиппок» направило в суд иск к частному детскому саду «Филипп», который ранее пытался отобрать товарный знак «Филипп» у певицы Аллы Пугачевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Иск издательства к автономной некоммерческой дошкольной образовательной организации «Филипп», поступивший 4 августа в суд по интеллектуальным спорам, к рассмотрению пока не принят. Предмет иска и основания исковых требований в настоящее время не известны. В качестве третьего лица издательство просит привлечь к делу Роспатент.

По мнению РИА Новости, спор может быть связан с принадлежащим ответчику знаком обслуживания «Филиппок», зарегистрированным в 2010 году. При регистрации знака НКО «Филипп» Роспатент посчитал его сходным до степени смешения с товарным знаком «Филипп», который принадлежал Пугачевой. Ведомство в 2009 году частично прекратило правовую охрану бренда певицы для услуг, связанных с воспитанием и обучением, однако через год Арбитражный суд Москвы отменил по иску Пугачевой решение Роспатента. Тем не менее НКО «Филипп» все же смогла зарегистрировать свой знак «Филиппок».

Принадлежавший Пугачевой товарный знак «Филипп» перестал действовать в 2017 году.

В марте на жену внука Пугачевой подали иск в суд.

Ранее дочь экс-продюсера «Комбинации» подала в суд из-за авторских прав на полсотни хитов группы.

