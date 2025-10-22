Гребенщикова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей рок-музыканта, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) за распространение в интернете материала без маркировки иноагента. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
Согласно материалам дела, при публикации ролика на YouTube Гребенщиков не указал, что материал произведен иноагентом, «либо касается деятельности иностранного агента». Данный момент зафиксирован в письме Роскомнадзора от 19 августа 2025 года.
Сам музыкант обвинение не признает.
В июле бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин усомнился, что основатель коллектива вернется в Россию, поскольку он сделал слишком много антивоенных высказываний ранее.
Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июне 2023 года музыканта внесли в список иностранных агентов.
На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из «Аквариума», поскольку некоторые участники группы поддержали СВО.
Ранее экс-участник «Аквариума» заявил, что Гребенщиков «выжил из ума».