Гребенщикова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Бориса Гребенщикова оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье об иноагентах

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей рок-музыканта, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) за распространение в интернете материала без маркировки иноагента. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, при публикации ролика на YouTube Гребенщиков не указал, что материал произведен иноагентом, «либо касается деятельности иностранного агента». Данный момент зафиксирован в письме Роскомнадзора от 19 августа 2025 года.

Сам музыкант обвинение не признает.

В июле бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин усомнился, что основатель коллектива вернется в Россию, поскольку он сделал слишком много антивоенных высказываний ранее.

Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июне 2023 года музыканта внесли в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из «Аквариума», поскольку некоторые участники группы поддержали СВО.

Ранее экс-участник «Аквариума» заявил, что Гребенщиков «выжил из ума».