На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гребенщикова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Бориса Гребенщикова оштрафовали на 40 тыс. рублей по статье об иноагентах
true
true
true
close
Алексей Куденко/РИА Новости

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал на 40 тыс. рублей рок-музыканта, основателя группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом) за распространение в интернете материала без маркировки иноагента. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Согласно материалам дела, при публикации ролика на YouTube Гребенщиков не указал, что материал произведен иноагентом, «либо касается деятельности иностранного агента». Данный момент зафиксирован в письме Роскомнадзора от 19 августа 2025 года.

Сам музыкант обвинение не признает.

В июле бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин усомнился, что основатель коллектива вернется в Россию, поскольку он сделал слишком много антивоенных высказываний ранее.

Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. В июне 2023 года музыканта внесли в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Артист рассказывал, что ушел из «Аквариума», поскольку некоторые участники группы поддержали СВО.

Ранее экс-участник «Аквариума» заявил, что Гребенщиков «выжил из ума».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами