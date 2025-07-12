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Экс-скрипач «Аквариума» о Гребенщикове: «Обижен на страну»

Экс-скрипач «Аквариума» Решетин: обиженному Гребенщикову трудно вернуться в РФ
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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин усомнился в беседе с NEWS.ru, что основатель коллектива Борис Гребенщиков (признан в РФ иностранным агентом) вернется в Россию, поскольку он сделал слишком много антивоенных высказываний ранее.

«Трудно вернуться, когда ты мазал своим дерьмом двери своего дома. Но мне бы не хотелось, чтобы Боб (так называют Гребенщикова знакомые. — «Газета. Ru») был забыт и вырван с корнем из отечественной культуры», — заявил Решетин.

Музыкант раскрыл, что писал Гребенщикову с призывом «остановиться», но не получил ответа. Решетин также выразил мнение, что лидер «Аквариума» ведет себя подобным образом по причине своей невостребованности в стране.

«Мне кажется, что Гребенщиков обижен на нашу страну, считает себя недооцененным. Но меня, например, тоже на части не рвут в творческом смысле…» — отметил он.

Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года музыкант попал в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Музыкант рассказывал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали военную операцию России на Украине.

Ранее российский сервис уличили в продвижении Пугачевой и Меладзе.

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