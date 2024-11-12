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Экс-участник «Аквариума» заявил, что Гребенщиков «выжил из ума»

Музыкант Андрей Решетин назвал Бориса Гребенщикова конформистом

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Алексей Даничев/РИА Новости

Бывший скрипач «Аквариума» Андрей Решетин в беседе с изданием «Абзац» раскритиковал основателя группы Бориса Гребенщикова (признан в РФ иностранным агентом).

По мнению Решетина, Гребенщиков создал целую сферу в русской культуре, но «под старость выжил из ума». Музыкант считает, что стоит разделять творчество бывшего коллеги и его личную жизнь. Скрипач заявил, что Гребенщиков хочет «комфортика, денежек и покоя».

«А тут такие хорошие люди, и все против этой ужасной России. Я, пожалуй, с ними буду» – вот и вся история. Это просто конформизм. И этот конформизм воспитан не кем-нибудь, он воспитан конкретно Министерством культуры», — рассказал музыкант.

Борис Гребенщиков уехал из России после начала специальной военной операции на Украине. В июне 2023 года музыкант попал в список иностранных агентов.

На данный момент Гребенщиков с женой живет в Лондоне. Музыкант рассказывал, что ушел из основанной им группы «Аквариум», поскольку некоторые ее участники поддержали военную операцию России на Украине.

В октябре Гребенщиков признался, что ему не хватает российских зрителей.

Ранее в России создали «Министерство поп-культуры».

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