В «Мосэнергосбыте» прокомментировали долг Водонаевой в 1,7 млн рублей

«Мосэнергосбыт»: Водонаева показала расчет, созданный на некорректно переданных показаниях
alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева предоставила скриншот с предварительным расчетом, сформированным на основании некорректно переданных показаний абонентом. Об этом «Газете.Ru» заявили в пресс-службе «Мосэнергосбыта».

«Напоминаем, что для корректного расчета платежа за потребленную электрическую энергию данные необходимо снимать со счетчика до запятой, сопоставляя с порядком, в том числе цифр, переданных ранее. Если Вы передаёте не 200 обычных кВт*ч, а без запятой 20000, то сервис произведет предварительный расчёт и попросит Вас подтвердить расход», — заявили представители компании.

В пресс-службе «Мосэнергосбыта» отметили, что компания дополнительно проверяет аномально высокие расходы при проведении расчетов после того, как клиенты передают данные.

19 октября Водонаева рассказала, что за сентябрь оказалась должна «Мосэнергосбыту» 1 млн 798 тысяч 498 рублей за две квартиры. Эту сумму ей предъявили за электричество. Знаменитость отметила, что жила около двух недель в каждом из домов. Телеведущая выразилась матом из-за ошибки компании. Она отметила, что 18 октября долг составлял 1 млн 300 тысяч рублей.

