Охрана Лувра отказалась выходить на работу после ограбления

Охрана парижского Лувра отказалась выходить на работу на следующий день после ограбления. Об этом сообщает газета New York Times со ссылкой на лидера профсоюза SUD Сару Абдельхеди.

Известно, что численность сотрудников службы безопасности Лувра в 2023 году была сокращена с 994 в 2014 году до 856 человек. Охрана Лувра не вооружена. В случае вторжения сотрудники музея, объяснила Абдельхеди, эвакуируют посетителей из залов и отводят их в безопасное место.

По словам Абдельхеди, сотрудники службы были настолько потрясены дерзким ограблением, что отказались выходить на работу 20 октября, пока не услышат от директора музея об усилении мер безопасности в учреждении культуры.

Утром 19 октября Лувр подвергся нападению грабителей, которые проникли в галерею Аполлона и украли девять ювелирных украшений. Уже удалось найти корону императрицы Евгении — жены Наполеона III, которая лежала сломанной на улице. Злоумышленников разыскивают.

Один из украденных экспонатов — подвязка императрицы Евгении де Монтихо. Музей приобрел ее за €6,72 млн. В списке пропавших предметов, который составило французское министерство культуры, находятся также тиара, ожерелье и серьга, принадлежавшие поочередно голландской королеве Гортензии де Богарне и французской королеве Марии Амалии, изумрудное ожерелье и пара серег французской императрицы Марии-Луизы и «реликварная брошь».

Ранее музейный вор посоветовал грабителям Лувра продать украденное обратно.