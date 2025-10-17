На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Директор Барановской раскрыл детали госпитализации телеведущей: «Была повторная операция»

Директор Барановской Шекшеев: телеведущая еще слаба после перенесенных операций
true
true
true
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Директор Юлии Барановской Петро Шекшеев подтвердил информацию о том, что телеведущая была экстренно госпитализирована во время съемок на Ямале. Слова представителя передает Super.ru.

«Ей была сделана полостная операция, затем повторная операция, и перевели из реанимации в обычную палату», — подчеркнул Шекшеев.

Сейчас состояние Юлии Барановской стабилизируется — врачи продолжают наблюдение за знаменитостью. В больнице, уточнил директор, звезду поддерживают мама, сын Артем и члены съемочной группы. Представитель Барановской понадеялся, что «все миновало».

«Мы верим, что в ближайшие недели она сможет вернуться к активной деятельности. Чувствует себя сейчас лучше. Ну, по-прежнему она очень слаба после операции, но уже лучше», — подытожил он.

Накануне Telegram-канал Mash сообщил, что экс-супругу футболиста Андрея Аршавина госпитализировали на фоне того, что у знаменитости обострились послеродовые проблемы. Авторы публикации уточняли, что женщине стало плохо якобы во время съемок. Других подробностей ее состояния не сообщалось.

Ранее сообщалось, что актриса Лидия Федосеева-Шукшина прооперирована из-за проблем с сердцем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами