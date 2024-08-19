Малахов не явился в суд по делу экс-губернатора Челябинской области

Адвокат экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича Игорь Трунов сообщил в беседе с Ura.ru, что телеведущий Андрей Малахов не явился в Савеловский суд Москвы на заседание по делу о защите чести, достоинства и деловой репутации чиновника.

Юревич подал иск на 100 миллионов рублей к телеканалу «Россия 1» и авторам шоу «Малахов». Трунов заявил, что команда чиновника настаивает на личном участии Малахова в процессе.

«Вопросы мирового соглашения мы считаем преждевременными», — заявил адвокат.

По словам Трунова, сейчас они собираются уточнять число истцов.

Как отмечает Ura.ru, в прямом эфире шоу Малахова бывшего губернатора обвинили в коррупции. Как отмечает адвокат, никакого решения суда по обвинениям не было. Шоу вышло после национализации активов «Макфы», принадлежащей Юревичу.

Генеральная прокуратура считает, что АО «Макфа» и аффилированные с ним предприятия могут иметь коррупционное происхождение. Причина тому — бенефициары компании, которые занимали государственные должности и не имели права осуществлять предпринимательскую деятельность. В результате надзорный орган добился ареста имущества бизнеса и банковских счетов ответчиков, о чем подробно писала «Газета.Ru».

Ранее у кафе юмориста Гальцева обнаружили долг более полутора миллионов рублей.