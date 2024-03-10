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На Андрея Малахова подали в суд из-за песни «Два кусочека колбаски»

Лейбл «Джем» подал в суд на Малахова за песню группы «Комбинация» про колбасу

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Сетевое издание «Смотрим»

Музыкальный лейбл «Джем» подал в суд на телеведущего Андрея Малахова из-за авторских прав на песню группы «Комбинация» «Два кусочека колбаски». Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, иск был подан из-за февральского выпуска шоу «Привет, Андрей», где ведущий устроил танцы с гостями под этот трек. Авторские права на хит «Комбинации» принадлежат лейблу около 20 лет, поэтому представители организации сразу же начали готовить иск, когда услышали, как Игорь Николаев и Раиса Отрадная исполнили трек в прямом эфире.

Накануне компания «Поста да вип», совладельцем которой является продюсер Яна Рудковская, выплатила 55 тысяч рублей фотографу Александру Панькову через суд. Паньков обратился в суд в декабре 2023 года из-за статьи в журнале Posta Magazine, где использовался снимок фотографа без его разрешения. Также в публикации не был указан автор кадра. Паньков подал иск с требованием выплатить ему 55 тысяч рублей и удалить фотографию из статьи.

Ранее Юлия Савичева обрадовалась потере паспорта перед «Золотым граммофоном».

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