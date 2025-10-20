Песню Noize MC слушали украинцы во время атаки дронов

В полиции посчитали, что песня певца Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) — настоящее имя) «Светлая полоса» дискредитирует армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на главу пресс-службы судов Дарью Лебедеву.

По данным издания, в протоколе полицейские привели сообщение фаната Noize MC, который включал трек в Киеве во время атаки дронов и чувствовал поддержку артиста. По мнению правоохранительных органов, в обществе формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции посредством песни артиста.

Певице Наоко (Диане Логиновой), исполнявшей песни иноагентов на улицах Санкт-Петербурга, заявила, что не согласна с содержанием протокола. Она добавила, что не дискредитировала армию и не выступала против ее действий.

13 октября 18-летняя Логинова собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. Она также спела песню, которую суд запретил к распространению на территории РФ. Девушку арестовали. Мать певицы заявила, что ее дочь является патриотом своей страны и не преследует политических целей.

