На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песню Noize MC слушали украинцы во время атаки дронов

В полиции заявили, что песня Noize MC «Светлая полоса» дискредитирует армию
true
true
true
close
Юзефович/YouTube

В полиции посчитали, что песня певца Noize MC (признан в РФ иностранным агентом) (Иван Алексеев (признан в РФ иностранным агентом) — настоящее имя) «Светлая полоса» дискредитирует армию. Об этом сообщает Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на главу пресс-службы судов Дарью Лебедеву.

По данным издания, в протоколе полицейские привели сообщение фаната Noize MC, который включал трек в Киеве во время атаки дронов и чувствовал поддержку артиста. По мнению правоохранительных органов, в обществе формируется негативная оценка проведения Российской Федерацией специальной военной операции посредством песни артиста.

Певице Наоко (Диане Логиновой), исполнявшей песни иноагентов на улицах Санкт-Петербурга, заявила, что не согласна с содержанием протокола. Она добавила, что не дискредитировала армию и не выступала против ее действий.

13 октября 18-летняя Логинова собрала толпу, исполняя песни, в том числе иностранных агентов. Она также спела песню, которую суд запретил к распространению на территории РФ. Девушку арестовали. Мать певицы заявила, что ее дочь является патриотом своей страны и не преследует политических целей.

Ранее Слепаков проиграл суд в России из-за ошибки адвоката.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами