Садальский высмеял слух об «ослепшей» Максаковой

Актер Садальский опубликовал фото с Максаковой после слухов об ее ухудшении зрения

Актер Стас Садальский высмеял в Telegram-канале, что у народной артистки РСФСР Людмилы Максаковой начались серьезные проблемы со зрением после падения на сцене.

Садальский признался, что виделся с Максаковой 15 февраля. Артист опубликовал фото с коллегой в грузинском ресторане. Там, по заявлению артиста, они «немного выпивали». Садальский добавил, что на днях читал новость, что актриса ударилась о стену и «ослепла». Артист заявил, что это неправда.

«Людок процитировала строки Марины Цветаевой: «Читатели газет — глотатели клевет». СМИ и ТВ нравится лгать. Они получают удовольствие от патологического вранья. Люди верят... Когда лгут, у слушающих и говорящих (выводы ученых) происходит небольшой выброс дофамина... В общем, хорошо кушайте и никого не слушайте! Хорошего дня», — отметил он.

14 февраля Telegram-канал Mash сообщил, что 84-летняя Максакова обратилась за помощью к медикам с жалобами на «искаженное и размытое зрение». Она якобы заявляла, что испытывает проблемы со здоровьем на протяжении нескольких месяцев.

В то же время директор театра имени Е. Б. Вахтангова Кирилл Крок в беседе с тем же Telegram-каналом заявил, что артистка чувствует себя хорошо, с ней «все в порядке».

Ранее сын Поргиной рассказал о самочувствии актрисы после госпитализации.