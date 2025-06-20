Эксперт оценила коллекцию антиквариата Садальского

Антиквар и коллекционер Екатерина Буркова оценила коллекцию антикварных вещей шоумена Стаса Садальского. Эксперта цитируют «Аргументы и факты».

Садальский живет в двухуровневой квартире в доме на Малой Ордынке, наполненной памятными предметами от старинных икон и картин до ретро-мебели и настоящего яйца Фаберже. По словам Бурковой, коллекция действительно представляет коммерческий интерес.

«Коллекция представлена преимущественно картинами из Западной Европы, что подчеркивает стилевое единство с антикварными предметами декоративно-прикладного искусства европейских производителей XIX века. Впечатление усиливает антикварная мебель, используемая владельцем утилитарно», — говорит эксперт.

Особый интерес у возможных покупателей, по словам Бурковой, могут вызвать антикварные иконы. Однако специалист подчеркивает, что в современных условиях точную цену такому собранию назвать невозможно.

По данным российских антикварных порталов, иконы в интерьерах Садальского могут стоить от 150 до 850 тысяч рублей за редкий образ конца XIX века.

В мае Садальский раскритиковал москвичей.

Ранее шоумен пожаловался на черный список, якобы существовавший на киностудии «Мосфильм» в СССР.