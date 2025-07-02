19-летняя невеста Лепса о Боне: «Продавала свое тело женатым за €3 тысячи»

Молодая невеста Григория Лепса Аврора Киба ответила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) блогерше Виктории Боне, которая недавно высказалась о бедственном финансовом положении семьи девушки.

«Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за €3 тыс., имеет право открывать свой рот? Судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни?» — написала 19-летняя Киба.

По словам невесты Лепса, о прошлом Бони «знает вся светская Москва». Она уверила, что это не сплетни. Киба завершила свое обращение фразой: «Моя семья — мое все!» — и посоветовала Боне разобраться в своей жизни, прежде чем «клеветать» на других.

До этого Боня заявила на Rutube-шоу «Злые языки», что семья Авроры Кибы решила «удачно выдать дочь замуж» за певца Григория Лепса на фоне проблем с финансами.

«Он [отец Кибы] ушел из-за того, что обанкротился. <…> У мамы суды — она потеряла три предприятия и выплатила долгов на 25 миллионов рублей. Поговаривают, что именно от Лепса то кольцо Graff за 70 миллионов и обучение в Лондоне», — заявляла блогерша.

Еще в июне 2024 года издание kp.ru писало, что мать Кибы Татьяна владеет пятью фирмами в России. Четыре из них занимаются управлением коммерческой недвижимостью, а одна — оптовой торговлей напитками, но большая часть этих компаний «погрязла в судебных процессах» в последние пару лет. У отца Авроры, отмечало издание, было еще две фирмы, которые были ликвидированы в 2016 году.

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