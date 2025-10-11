«Продолжает накапливать миллионы»: стало известно, сколько Земфира зарабатывает в РФ

Глава ФПБК Бородин: Земфира зарабатывает в России около 60 млн рублей в год

Общий ежемесячный доход певицы Земфиры (признана в РФ иностранным агентом) в России составляет около 5 млн рублей, а годовой — около 60 млн рублей. Об этом сообщил Виталий Бородин, руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК), в своем Telegram-канале.

Стриминговые сервисы, как уточняется в публикации, приносят артистке около 4,5 млн рублей ежемесячно — при ежедневной аудитории около 100 тысяч слушателей и стоимости одного прослушивания примерно в 1,5 рубля.

За каждое выступление песен Земфиры на радио или телевидении она получает до 5 тысяч рублей, что в общей сложности приносит ей около 100 тысяч рублей ежемесячно. Помимо этого, значительные средства — порядка 500 тысяч рублей в месяц — поступают от официальных концертов и других публичных выступлений, на которых звучат ее треки.

«Можно уехать, можно получить статус иноагента, но сохранить все права и продолжать накапливать миллионы с тех, кого предал — это особая форма искусства. Нужно лишить всех прав иноагентов!» — возмущается Бородин.

Накануне стало известно, что Земфира сохранила права более чем на 170 произведений в России. В портфолио артистки, отмечает РИА Новости, значатся 178 авторских песен, три музыкальных произведения для кино и театра, шесть инструментальных композиций и две рекламные песни.

Ранее дизайнер Артемий Лебедев раскрыл причину отсутствия Путина в соцсетях.