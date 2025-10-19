СМИ: бывший директор издательства «Музыка» захватил его с помощью подставного аукциона

Бывший директор издательства «Музыка», гражданин США Марк Зильберквит захватил это предприятие с помощью фиктивного аукциона по продаже 100% его акций. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на решение суда об обращении активов издательства в собственность России.

«Организовал фиктивный аукцион по продаже 100% акций этого общества. Зильберквит М. А. обеспечил незаконное участие и победу ООО «Издательство «Гамма-Пресс» в аукционе. Между ООО «Издательство «Гамма-Пресс» и Росимуществом заключен договор купли-продажи акций ОАО «Издательство «Музыка» на аукционе от 08.11.2012», — сказано в нем.

18 сентября Перовский суд Москвы обратил в доход российского государства издательство «Музыка» и его 150-летний архив нотных изданий. Также собственностью РФ стали музыкальное издательство «П. Юргенсон» и ООО «Издательство «Гамма-пресс».

Прокуратура обвиняла Зильберквита в том, что он, несмотря на законодательный запрет, будучи директором госпредприятия «Музыка», учредил частные организации ООО «Гамма-Пресс» и ООО «Музыкальное издательство П. Юргенсон».

Кроме того, в 2012 году Зильберквит устроил фиктивный аукцион, продав 100% акций «Музыки» издательству «Гамма-Пресс», тем самым фактически приватизировав издательство, а вместе с ним и нотную библиотеку.

Ранее Зильберквиту запретили выезд из России.