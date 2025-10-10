На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Умер солист рок-группы Moody Blues

Солист рок-группы Moody Blues Лодж скончался на 83-м году жизни
Daniel DeSlover/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Солист и басист британской рок-группы Moody Blues Джон Лодж умер в возрасте 82 лет. Об этом сообщает Metro.

«С глубочайшей печалью мы вынуждены сообщить, что Джон Лодж, наш дорогой муж, отец, дедушка, тесть и брат, внезапно и неожиданно ушел из жизни», — говорится в заявлении семьи.

По словам родных, артист был «человеком с огромным сердцем, а самым важным для него была его неизменная любовь к жене Кирстен и семье, а также страсть к музыке и вера».

Группа Moody Blues была образована в Бирмингеме в 1964 году и стала одной из основательниц прогрессивного рока. Лодж присоединился к группе через два года после ее основания и оставался в составе музыкального коллектива на протяжении многих десятилетий. Moody Blues выпустила много успешных альбомов и была включена в Зал славы рок-н-ролла.

В сентябре сооснователь британской рок-группы Supertramp Ричард Дэвис умер в возрасте 81 года от рака. Более десяти лет музыкант боролся со злокачественным заболеванием крови — миеломной болезнью. Группа Supertramp обрела мировую популярность благодаря альбому 1979 года «Breakfast in America». Пластинка принесла коллективу номинацию на премию «Грэмми».

Ранее в Мюнхене скончался композитор Родион Щедрин.

