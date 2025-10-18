Старая футболка Тейлор Свифт помогла океанариуму получить более $2 млн на спасение выдр

Благодаря американской певице Тейлор Свифт океанариум Monterey Bay в Северной Каролине за два дня заработал более $2 млн. Об этом учреждение сообщает на своем сайте.

Там «поражены» тем, что появление исполнительницы в винтажной футболке с изображением выдр из океанариума на вечеринке по поводу выхода ее нового альбома The Life of a Showgirl позволило собрать $2,3 млн.

«После того, как фотография стала вирусной, мы увидели волну пожертвований на поддержку нашей программы по сохранению морских выдр и других проектов по сохранению океана», — говорится в пресс-релизе океанариума.

Там отметили, что эта сумма более чем два раза превысила первоначальную цель сбора средств.

В конце августа новость о помолвке Свифт и звезды Национальной футбольной лиги Трэвиса Келси побила рекорды по лайкам и репостам и вызвала перебои в работе Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Пост певицы набрал более 14 млн лайков за первый час. Количество репостов превысило рекордные 2 млн менее чем за сутки.

Ранее 95-летний мужчина возглавил фан-клуб Свифт в своем доме престарелых.