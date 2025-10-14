95-летний мужчина возглавил фан-клуб Тейлор Свифт в своем доме престарелых

В США 95-летний Фрэнк Уриаш-младший стал лидером фан-клуба певицы Тейлор Свифт среди жителей дома престарелых, пишет The Washington Post.

Любовь Фрэнка к творчеству Тейлор Свифт началась, когда энерготерапевт Сара Зайич включила ему песню «Timeless» во время терапии. Композиция, рассказывающая о любви, преодолевающей время, тронула мужчину до слез — она напомнила ему о жене Энн, с которой он прожил более 70 лет.

С тех пор пенсионер превратился в убежденного «свифти». Сейчас в их фан-клубе более ста человек — они слушают Свифт во время физиотерапии, играют в волейбол под ее песни и даже оформили свои ходунки и комнаты тематическими надписями и постерами.

«Я просто люблю слушать ее и смотреть, как она поет и танцует. Это заставляет чувствовать себя молодым снова», — рассказал Фрэнк.

Фрэнк даже написал письмо певице и ее жениху Трэвису Келси, пожелав им долгой любви.

«Настоящая любовь — это самый редкий подарок, — написал он.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт решила отложить свадьбу с Трэвисом Келси.