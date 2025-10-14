На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

95-летний мужчина возглавил фан-клуб Тейлор Свифт в своем доме престарелых

В США 95-летний мужчина возглавил фан-клуб Тейлор Свифт в доме престарелых
true
true
true
close
Sarah Zajic

В США 95-летний Фрэнк Уриаш-младший стал лидером фан-клуба певицы Тейлор Свифт среди жителей дома престарелых, пишет The Washington Post.

Любовь Фрэнка к творчеству Тейлор Свифт началась, когда энерготерапевт Сара Зайич включила ему песню «Timeless» во время терапии. Композиция, рассказывающая о любви, преодолевающей время, тронула мужчину до слез — она напомнила ему о жене Энн, с которой он прожил более 70 лет.

С тех пор пенсионер превратился в убежденного «свифти». Сейчас в их фан-клубе более ста человек — они слушают Свифт во время физиотерапии, играют в волейбол под ее песни и даже оформили свои ходунки и комнаты тематическими надписями и постерами.

«Я просто люблю слушать ее и смотреть, как она поет и танцует. Это заставляет чувствовать себя молодым снова», — рассказал Фрэнк.

Фрэнк даже написал письмо певице и ее жениху Трэвису Келси, пожелав им долгой любви.

«Настоящая любовь — это самый редкий подарок, — написал он.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт решила отложить свадьбу с Трэвисом Келси.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами