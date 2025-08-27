Объявление о помолвке певицы Тейлор Свифт обрушило Instagram

Новость о помолвке американской певицы Тейлор Свифт и звезды Национальной футбольной лиги (НФЛ) Трэвиса Келси побила рекорды по лайкам и репостам, а также вызвала перебои в работе социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает портал TMZ.

Свифт опубликовала сообщение о помолвке в Instagram. Публикация набрала более 14 млн лайков за первый час. На данный момент их более 30 млн. Количество репостов превысило рекордные 2 млн менее чем за 24 часа.

Представитель компании рассказал TMZ о перебоях с доступом к социальной сети, связанных с наплывом пользователей.

Накануне Свифт рассказала о помолвке с Келси. Футболист подарил возлюбленной кольцо, которое он разработал совместно с дизайнером Кайндред Лубек в ювелирном салоне Artifex Fine Jewelry. Спортсмен выбрал украшение с бриллиантом старой огранки на золотом ободке.

Новости о романе Свифт со звездой американского футбола Келси впервые возникли в 2023 году. Слухи появились после того, как знаменитостей несколько раз заметили вместе фотографы. Кроме того, американская певица посещала матчи звезды НФЛ.

