Солист One Direction прервал молчание после кончины коллеги: «Шоу-бизнес бесчеловечен»

Певец Луи Томлинсон заявил, что не смог смириться с кончиной Лиама Пейна

Экс-солист группы One Direction Луи Томлинсон прервал молчание в первом после кончины бывшего коллеги по коллективу Лиама Пейна большом интервью. Беседу с ним опубликовало издание Independent.

Лиама Пейна не стало в 2024 году.

«Это обрушилось на меня, как тонна кирпичей. Я наивно полагал, что лучше разбираюсь в горе, чем другие люди моего возраста, но это то, с чем я никогда по-настоящему не смирюсь», — сказал Томлинсон со слезами на глазах.

После трагедии с Пейном Томлинсон по-новому посмотрел на то, как щоу-бизнес влияет на звезд.

«Сложно было быть молодым и знаменитым и общаться с людьми за пределами отелей. Чтобы даже просто выпить кофе, даже просто переспать с кем-то, приходилось ходить в сопровождении охраны. Подобные вещи бесчеловечны», — делится он.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября 2024 года в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

В феврале 2025 года суд Аргентины полностью снял обвинения с друга Лиама Пейна Роджера Нореса и двух работников отеля CasaSur Palermo по делу о трагедии с артистом.

