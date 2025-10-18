На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Солист One Direction прервал молчание после кончины коллеги: «Шоу-бизнес бесчеловечен»

Певец Луи Томлинсон заявил, что не смог смириться с кончиной Лиама Пейна
true
true
true
close
Global Look Press

Экс-солист группы One Direction Луи Томлинсон прервал молчание в первом после кончины бывшего коллеги по коллективу Лиама Пейна большом интервью. Беседу с ним опубликовало издание Independent.

Лиама Пейна не стало в 2024 году.

«Это обрушилось на меня, как тонна кирпичей. Я наивно полагал, что лучше разбираюсь в горе, чем другие люди моего возраста, но это то, с чем я никогда по-настоящему не смирюсь», — сказал Томлинсон со слезами на глазах.

После трагедии с Пейном Томлинсон по-новому посмотрел на то, как щоу-бизнес влияет на звезд.

«Сложно было быть молодым и знаменитым и общаться с людьми за пределами отелей. Чтобы даже просто выпить кофе, даже просто переспать с кем-то, приходилось ходить в сопровождении охраны. Подобные вещи бесчеловечны», — делится он.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября 2024 года в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

В феврале 2025 года суд Аргентины полностью снял обвинения с друга Лиама Пейна Роджера Нореса и двух работников отеля CasaSur Palermo по делу о трагедии с артистом.

Ранее Бритни Спирс упала с лестницы и повредила ногу.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами