«Наконец-то смогу попрощаться с ним»: c друга Лиама Пейна сняли все обвинения

Суд Аргентины снял все обвинения с друга Лиама Пейна по делу о трагедии с певцом

Суд Аргентины полностью снял обвинения с друга Лиама Пейна Роджера Нореса и двух работников отеля CasaSur Palermo по делу о трагедии с солистом группы One Direction. Об этом сообщает Rolling Stonе.

«Я рад, что все наконец закончилось <…> И счастлив, что теперь смогу поехать в Великобританию, чтобы попрощаться со своим другом», — сообщил Норес изданию.

Судья постановил, что ни сотрудники отеля, ни Норес не могли ничего сделать, чтобы предотвратить кончину артиста.

«Нельзя исключать, что даже если бы Норес принял чрезвычайные меры предосторожности, то Пейн все равно смог бы заполучить наркотические вещества, как это часто бывает у наркоманов», — заявил судья.

Rolling Stonе отмечает, что двое мужчин — Эзекиль Перейра и Брайан Паис — по-прежнему остаются в заключении в ожидании суда. Их обвиняют в продаже солисту One Direction наркотиков.

На минувшем суде были приведены показания коллеги Перейры и водителя, который отвез его в отель. Свидетели подтвердили факт продажи Перейрой наркотиков Пейну.

Бывшего солиста One Direction Лиама Пейна не стало ночью 17 октября в Буэнос-Айресе. Он упал с третьего этажа отеля, в его номере нашли наркотические вещества. Перед трагедией сотрудники гостиницы пожаловались на неадекватное поведение артиста.

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