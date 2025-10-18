Стивен Сигал готов вернуться на экран ради российского кино

Американский актер Стивен Сигал заявил, что готов вернуться на экран ради российского кино. Его цитирует ТАСС.

Он подтвердил, что хотел бы снова сниматься и именно у режиссеров из РФ.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — сказал он.

Сигал намекнул, что предварительные договоренности о съемках у него уже есть, но не стал раскрывать деталей.

Звезда фильмов «В осаде», «Приказано уничтожить» и «Захват» с 2016 года имеет российское гражданство.

30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

В октябре прошлого года стало известно, что Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Он также назвал происходящее «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сигал назвал себя русским.