Стивен Сигал готов вернуться на экран ради российского кино

Актер Стивен Сигал намекнул, что снимется в российском кино
Александр Вильф/РИА Новости

Американский актер Стивен Сигал заявил, что готов вернуться на экран ради российского кино. Его цитирует ТАСС.

Он подтвердил, что хотел бы снова сниматься и именно у режиссеров из РФ.

«Да, я бы хотел сделать и то, и другое», — сказал он.

Сигал намекнул, что предварительные договоренности о съемках у него уже есть, но не стал раскрывать деталей.

Звезда фильмов «В осаде», «Приказано уничтожить» и «Захват» с 2016 года имеет российское гражданство.

30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Путин наградил Сигала орденом Дружбы.

В октябре прошлого года стало известно, что Стивен Сигал снял фильм о российско-украинском конфликте, где признался, что в самом начале СВО написал письмо президенту РФ Владимиру Путину. Он также назвал происходящее «войной между добром и злом» и выразил уверенность в победе России. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Сигал назвал себя русским.

