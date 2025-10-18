Дава рассказал, почему не выходит из дома

Ведущие утреннего шоу на ТНТ Анна Хилькевич и Давид (Дава) Манукян обсудили привычку россиян ходить в гости. Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба телеканала.

По словам ведущих, 25% россиян еженедельно ходят в гости. Хилькевич призналась, что, в свою очередь, каждую неделю принимает гостей, с которыми они любят играть в настольные игры. Дава же объяснил, что предпочитает оставаться дома, особенно после рождения ребенка.

«Я раньше жил всегда в арендованных квартирах — у меня не было ощущения дома. А сейчас я купил свою квартиру, у меня сложилась семья — стало так уютно, и я вернул то чувство, которое было у меня в детстве. То чувство уюта, когда приходишь домой и понимаешь, что там тепло, тебя ждут, вы обменяетесь энергией. От этого ощущения не хочется никуда уходить. Но и в домоседа превращаться не хочется, поэтому выходим дозировано», — сказал ведущий.

19 апреля продюсер Сергей Дворцов заявил, что Дава получает до 5 миллионов в месяц. Шоумен уверен, что карьера Манукяна пошла в гору после свадьбы с Краймбрери. Как отметил продюсер, блогер не увеличил свой гонорар после церемонии бракосочетания.

