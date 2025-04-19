Стало известно о многомиллионных заработках Давы

Блогер и рэпер Дава (Давид Манукян) получает до 5 миллионов в месяц. Об этом сообщил продюсер Сергей Дворцов в беседе с порталом «Страсти».

Дворцов уверен, что карьера Давы пошла в гору после свадьбы с певицей Мари Краймбрери.

«Когда ты умеешь сочетать личную жизнь и карьеру — это прям вышка. Гонорары он свои не увеличивал. Дава хороший мужик, талантливый, яркий, а Мари девушка строгая в меру, но их союз вообще такой необычный, я бы сказал. Подходящая пара друг другу», — поделился продюсер.

4 февраля стало известно, что Мари Краймбрери и блогер Дава впервые станут родителями. Об этом поп-исполнительница объявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Певица опубликовала видео, на одном из фрагментов которого предстала с округлившимся животом на пляже.

16 марта Манукян опубликовал видео с тайной свадьбы с возлюбленной, певицей Мари Краймбрери. Влюбленные были запечатлены в ЗАГСе. В начале ролика Дава и Краймбрери целовались, а после повернулись к оператору и показали кольца.

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