СМИ сообщили о госпитализации ведущей Юлии Барановской

Телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у нее обострились послеродовые проблемы. Журналисты добавили, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина находится в командировке по работе.

Авторы публикации сообщили, что женщине стало плохо якобы во время съемок.

