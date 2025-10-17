На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
СМИ сообщили о госпитализации ведущей Юлии Барановской

Mash: в Салехарде экстренно госпитализировали телеведущую Юлию Барановскую
true
true
true
close
Михаил Синицын/РИА Новости

Телеведущую Юлию Барановскую экстренно госпитализировали в Салехарде. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, у нее обострились послеродовые проблемы. Журналисты добавили, что бывшая жена футболиста Андрея Аршавина находится в командировке по работе.

Авторы публикации сообщили, что женщине стало плохо якобы во время съемок.

9 октября Telegram-канал SHOT сообщал, что Шуфутинского якобы экстренно прооперировали. По информации журналистов, у 77-летнего артиста еще весной диагностировали опухоль. Врачи предположили, что новообразование может быть злокачественным, и приняли решение о хирургическом вмешательстве.

Позже Шуфутинский опроверг слухи об онкологическом заболевании. Он предположил, что кто-то пытается «похайпить» на его здоровье. Как отметил артист, на самом деле ему не диагностировали никаких опухолей.

Ранее французскую актрису Брижит Бардо госпитализировали.

