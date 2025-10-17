Кировскую вебкам-модель судят по доносу матери насильника: «Люди в масках оскорбляли и унижали»

В Кирове вебкам-модель судят за порнографию по доносу матери ее насильника

Бывшая вебкам-модель Анастасия из Кирова проходит обвиняемой по делу о распространении порнографии, поскольку ее мать вместе с матерью ее преследователя написали «донос» в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Анастасия работала в секс-индустрии с 2021 по 2024 год. Сейчас она находится на седьмом месяце беременности, воспитывает ребенка и состоит в браке.

Осенью 2023 года кировчанку начал преследовать Евгений из Воронежа: незнакомец караулил ее у дома, писал в соцсетях и приезжал к дому с ружьем. Также мужчина вышел на контакт с матерью Анастасии, настроив женщину против дочери. По словам девушки, Евгений состоял в религиозной секте и наблюдался у психиатра.

В 2024 году Евгений напал на Анастасию и совершил насильственные действия сексуального характера — «залез в трусы и вставил палец». Преступника задержали по статье 132 УК РФ.

После судебного процесса над Евгением матери обвиняемого и потерпевшей совместно написали заявление на Анастасию. Они потребовали возбудить против 25-летней россиянки уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ ( «Демонстрация порнографических материалов»).

«Ко мне пришли люди в масках, выломали двери и провели обыск, оскорбляли и унижали. Также они хотят лишить меня родительских прав», — сказала Анастасия.

На данный момент, отмечают «Осторожно, новости» следствие против Анастасии завершено, и уже через месяц состоится суд. Чтобы смягчить наказание, сказала девушка, ей предлагали уйти на СВО.

Ранее коллега отреагировала на секс-скандал вокруг фотографа Бородулина.