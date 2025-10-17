На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Кировскую вебкам-модель судят по доносу матери насильника: «Люди в масках оскорбляли и унижали»

В Кирове вебкам-модель судят за порнографию по доносу матери ее насильника
true
true
true
close
Telegram-канал Осторожно, новости

Бывшая вебкам-модель Анастасия из Кирова проходит обвиняемой по делу о распространении порнографии, поскольку ее мать вместе с матерью ее преследователя написали «донос» в полицию. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Анастасия работала в секс-индустрии с 2021 по 2024 год. Сейчас она находится на седьмом месяце беременности, воспитывает ребенка и состоит в браке.

Осенью 2023 года кировчанку начал преследовать Евгений из Воронежа: незнакомец караулил ее у дома, писал в соцсетях и приезжал к дому с ружьем. Также мужчина вышел на контакт с матерью Анастасии, настроив женщину против дочери. По словам девушки, Евгений состоял в религиозной секте и наблюдался у психиатра.

В 2024 году Евгений напал на Анастасию и совершил насильственные действия сексуального характера — «залез в трусы и вставил палец». Преступника задержали по статье 132 УК РФ.

После судебного процесса над Евгением матери обвиняемого и потерпевшей совместно написали заявление на Анастасию. Они потребовали возбудить против 25-летней россиянки уголовное дело по части 3 статьи 242 УК РФ ( «Демонстрация порнографических материалов»).

«Ко мне пришли люди в масках, выломали двери и провели обыск, оскорбляли и унижали. Также они хотят лишить меня родительских прав», — сказала Анастасия.

На данный момент, отмечают «Осторожно, новости» следствие против Анастасии завершено, и уже через месяц состоится суд. Чтобы смягчить наказание, сказала девушка, ей предлагали уйти на СВО.

Ранее коллега отреагировала на секс-скандал вокруг фотографа Бородулина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами