«Решил набить карманы»: Macan поднял гонорар на 70% перед уходом в армию

Mash: рэпер Macan увеличил свой гонорар до 15 млн рублей перед уходом в армию
1macan/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) продолжает принимать заказы на закрытые мероприятия по повышенной цене, несмотря на то, что приостановил концертную деятельность. Об этом сообщает Mash.

Теперь, утверждает Telegram-канал, вместо привычных 45 минут выступления Macan готов выступать всего 25 минут. При этом стоимость его услуг выросла с 7 до 12–15 млн рублей. СМИ связывает резкое повышение цен — на 70% — с грядущим уходом Косолапова на военную службу.

«Заказов на его выступления стало больше, а времени меньше. Вот команда и решила набить карманы впрок», — подчеркивают авторы публикации.

1 октября СМИ писали, что за последний год 23-летний артист проигнорировал шесть повесток. По информации журналистов, против рэпера хотели возбудить уголовное дело, объявить в федеральный розыск и заблокировать счета.

Сам Macan спустя несколько дней сообщил, что получил повестку и скоро отправится на воинскую службу. Певец призвал не верить желтым СМИ.

Затем глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила в Telegram-канале, что поступок Косолапова может стать достойным примером для других представителей шоу-бизнеса.

Накануне стало известно, что рэпер пойдет служить в армию в конце ноября.

Ранее директор Барановской раскрыл детали госпитализации телеведущей.

