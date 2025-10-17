СМИ раскрыли, что Макаревич заработал миллионы в России с начала СВО

SHOT: Макаревич заработал почти 5 млн рублей в России с начала СВО

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) заработал более 4,8 млн рублей с 2022 года за счет процентов от банковских вкладов в российских банках. Об этом сообщает издание Life со ссылкой на данные Telegram-канала SHOT.

Общая сумма доходов артиста, утверждает Telegram-канал, составляет 4 млн 854 тыс. 402 рубля. Также музыкант ежемесячно получает около 90 тысяч рублей пенсионных отчислений. В эту сумму, помимо базовых выплат, входят: доплата в размере 41 тыс. 955 рублей как народному артисту РФ и надбавка за орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, которая составляет 29 тыс. 119 рублей.

В ноябре 2022 года Макаревича признали иностранным агентом. В начале СВО музыкант уехал из России. На данный момент он проживает в Израиле вместе с супругой Эйнат Кляйн.

В сентябре 2023 года певец избавился от статуса индивидуального предпринимателя, который использовал для концертов на территории РФ в течение последних 23 лет. Также известно, что в апреле 2023 года артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича».

До этого СМИ сообщали, что Пугачева продолжает получать стабильный доход в России благодаря пенсионным выплатам. Каждый месяц на счета Примадонны зачисляется более 105 тыс. рублей. В эту сумму входят: компенсация за звание народной артистки — в размере 41 тыс. 995 рублей, доплата за орден — 29 тыс. рублей и федеральные надбавки.

Ранее в России рассказали о возможности лишения пенсии Пугачевой.