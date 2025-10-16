«Русское радио» получило орден Почета

Радиостанцию «Русского радио» нагадили орденом Почета за ее вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность. Об этом пишет ТАСС.

«Русское радио» стало первой российской радиостанцией, удостоенной такой высокой награды, которая присуждается за выдающиеся достижения и заслуги перед государством и обществом.

«Русское радио» слушают около 24 миллионов человек ежемесячно в FM-диапазоне и миллионы слушателей онлайн. Наш сигнал ловят более чем в 3 000 городах России, а также в Белоруссии, Казахстане, Абхазии, Армении, на Кипре и в Приднестровье», — сказала генеральный директор «Русской медиагруппы» Любовь Маляревская.

Председатель совета директоров, президент «Русской медиагруппы» Сергей Бунин также подчеркнул важность поддержки тех, кто находится на передовой, назвав это особенной частью работы медиагруппы. Он отметил, что в этот непростой период особенно важно, чтобы люди чувствовали тепло и заботу, и выразил стремление «Русской медиагруппы» поддерживать силу духа защитников доступными средствами. Бунин поблагодарил артистов, участвующих в мероприятиях радиостанции, за их активную гражданскую позицию и бескорыстный вклад, подчеркнув, что они разделяют эту награду — орден Почета — с «Русской медиагруппой».

Ранее радиоведущий «Русского радио» объяснил отсутствие в эфирах песен Аллы Пугачевой.