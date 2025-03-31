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Радиоведущий объяснил отсутствие в эфирах песен Аллы Пугачевой

Ведущий «Русского радио» Юрьев: россияне не хотят слушать песни Пугачевой
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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Ведущий «Русского радио» Антон Юрьев в беседе с NEWS.ru заявил, что песни народной артистки России Аллы Пугачевой отсутствуют в эфирах из-за нелюбви россиян к ней.

Юрьев считает, что Пугачева перечеркнула всю народную любовь своими высказываниями после начала специальной военной операции на Украине (СВО). Он отметил, что по «Русскому радио» крутят те композиции, которые любит народ.

«Может быть, кто-то и слушает на пластинках, восторгается. Но большая часть россиян ее не хотят. Я людей понимаю», — заявил радиоведущий.

По словам Юрьева, на «Русском радио» нет песен любых исполнителей, которые критиковали российскую власть после начала СВО. Ведущий считает это справедливым.

«Не думаю, что правильно, если ребенок посылает мать на три буквы, уезжает, а она каждый день его ждет с накрытым столом. Поэтому те люди, которые уехали, пусть поют для той аудитории, которая уехала вместе с ними. Это мое субъективное мнение», — заявил Юрьев.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль.

Ранее Алла Пугачева посвятила новую песню войне.

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