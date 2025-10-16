На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Поплавская о законах РФ по отношению к Пугачевой: «Фемида слепа, глуха и бессовестна»

Актриса Яна Поплавская назвала законы в РФ слепыми из-за пенсии Пугачевой
alla_orfey/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Актриса Яна Поплавская осудила правовую систему России, комментируя новость о пенсионных выплатах певице Алле Пугачевой. Ее слова передает сайт «Страсти».

По словам знаменитости, ситуация с выплатами Пугачевой отражает несправедливость и особенности действующего законодательства России. Она считает неправильным, что уехавшая из РФ Примадонна получает около 67 тыс. рублей от государства, в то время как социальные выплаты большинства российских пенсионеров составляют менее 30 тыс. рублей.

«Даже после ее интервью и рассказа об «уважаемом и прекрасном человеке» террористе Дудаеве певицу не сделали иноагентом. В отношении некоторых персоналий, в их числе А.Б., наша Фемида слепа, глуха и бессовестна», — сетует Поплавская.

До этого СМИ сообщали, что Пугачева продолжает получать стабильный доход в России благодаря пенсионным выплатам. Каждый месяц на счета Примадонны зачисляется более 105 тыс. рублей. В эту сумму входят: компенсация за звание народной артистки — в размере 41 тыс. 995 рублей, доплата за орден — 29 тыс. рублей и федеральные надбавки.

Годовой доход Пугачевой в России составляет более 1,2 млн рублей без учета процентов по банковским вкладам.

Ранее певица Надежда Бабкина заявила, что с удовольствием запишет дуэт с Shaman.

