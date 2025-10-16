На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бабкина о дружбе с Shaman: «Частенько приходит»

Певица Надежда Бабкина заявила, что с удовольствием запишет дуэт с Shaman
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Народная артистка России Надежда Бабкина заявила, что готова к сотрудничеству с певцом Ярославом Дроновым, известным под псевдонимом Shaman. Ее слова передает NEWS.ru.

По словам Бабкиной, она не может гарантировать, что выпустит совместный дуэт с Дроновым. Творческое взаимодействие должно происходить, исходя из желаний обеих сторон.

«У меня планы могут быть грандиозные, но и у человека [Shaman] тоже есть свои планы. У него своя команда, которая планирует его выступления. Но я не буду возражать [записать дуэт]», — сказала артистка.

Также Бабкина поделилась, что регулярно встречается с популярным исполнителем, поскольку Дронов часто посещает театр, которым она руководит.

«Он к нам приходит в театр частенько, мы с ним беседуем, мы знаем друг друга очень давно», — заявила она.

Летом Бабкина в беседе с aif.ru попросила не сравнивать ее с коллегой Аллой Пугачевой, а также отказалась от звания «новой Примадонны». Она уточняла: «Если сравниваете, то сравнивайте с [Людмилой] Зыкиной, с [Ольгой] Воронец, с [Лидией] Руслановой. Это мой жанр».

Ранее Валерию и Пригожина обвинили в неприличном поведении.

