Собчак высмеяла слова Лозы про оккупирование женщинами

Телеведущая Собчак пошутила над словами Лозы, что женщины оккупировали спорт
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак в Telegram-канале прокомментировала слова певца Юрия Лозы о том, что женщины оккупировали все виды спорта.

Собчак ответила Лозе шуткой.

«Спастись от женской оккупации можно на маленьком плоту», — заявила телеведущая.

16 октября Лоза усомнился, что весь мир «заточен исключительно под мужчин». Певец объяснил свою точку зрения тем, что кончина мужчин наступает на четыре-пять лет раньше, чем женщин. Также представители «сильного» пола чаще страдают от рака легких и почти в два раза чаще от сердечных заболеваний. По словам артиста, один из трех мужчин становится жертвой домашнего насилия.

«Сегодня женщины оккупировали все виды спорта, которые раньше были исключительно мужскими, и управляют теми же структурами, что и мужчины. Так что называть этот мир заточенным исключительно под мужчин уже вряд ли объективно», — заявил исполнитель.

Юрия Лозы получил популярность в начале 90-х годов. Его песни «Что сказано, то сказано», «Ах, какие ножки», «Сто часов», «Пой, моя гитара», «Я умею мечтать» стали хитами своего времени. Сейчас он известен своими нестандартными взгляды на мироустройство. Артист верит, что планета Земля — плоская.

Ранее сообщалось, что Юрий Лоза не поверил в инопланетян.

