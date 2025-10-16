На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стала известна причина кончины Дайан Китон

Актрисы Дайан Китон не стало из-за пневмонии
close
Mark Von Holden/AP

Семья голливудской актрисы Дайан Китон раскрыла причину кончины звезды. Об этом сообщает издание People.

Как рассказали представители семьи артистки, Китон не стало из-за пневмонии. Подробности не уточняются.

«Семья Китон выразила благодарность за необыкновенную и поддержку, которые она получила за последние несколько дней», — отмечают представители родных актрисы.

Родные Китон также признались, что Китон посчитала бы очень ценной данью уважения к ней, если бы поклонники пожертвовали средства в приюты для животных. Как отметила семья звезды, артистка очень любила своих домашних питомцев и занималась поддержкой бездомных животных.

Обладательницы «Оскара», звезды фильмов «Энни Холл» и «Крестный отец» Дайан Китон не стало на 80-м году жизни 11 октября. Китон стала легендой в 1970-е, когда начала сниматься у Вуди Аллена. Созданный ею образ одинокой женщины из Нью-Йорка с амбициями и определенным стилем стал каноническим. Больше об актрисе — в материале «Газеты.Ru».

Ранее был рассекречен баснословный размер наследства Дайан Китон.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами