Стала известна причина кончины Дайан Китон

Семья голливудской актрисы Дайан Китон раскрыла причину кончины звезды. Об этом сообщает издание People.

Как рассказали представители семьи артистки, Китон не стало из-за пневмонии. Подробности не уточняются.

«Семья Китон выразила благодарность за необыкновенную и поддержку, которые она получила за последние несколько дней», — отмечают представители родных актрисы.

Родные Китон также признались, что Китон посчитала бы очень ценной данью уважения к ней, если бы поклонники пожертвовали средства в приюты для животных. Как отметила семья звезды, артистка очень любила своих домашних питомцев и занималась поддержкой бездомных животных.

Обладательницы «Оскара», звезды фильмов «Энни Холл» и «Крестный отец» Дайан Китон не стало на 80-м году жизни 11 октября. Китон стала легендой в 1970-е, когда начала сниматься у Вуди Аллена. Созданный ею образ одинокой женщины из Нью-Йорка с амбициями и определенным стилем стал каноническим. Больше об актрисе — в материале «Газеты.Ru».

