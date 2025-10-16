На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Клара Новикова ответила на слухи о госпитализации

Актриса Клара Новикова опровергла слухи о проблемах с сердцем
true
true
true
close
Анатолий Ломохов/Global Look Press

Актриса и юмористка Клара Новикова в беседе с NEWS.ru опровергла слухи об ухудшении здоровья.

Новикова уверила, что с ней всё нормально. По словам артистки, СМИ ее так часто «вытаскивали из дома престарелых», что она ничему не удивляется.

«В 14 часов репетиция. Готовлюсь к гастролям», — поделилась артистка.

Как отметила Новикова, 20 октября она даст сольный концерт.

16 октября Telegram-канал Mash заявлял, что Кларе Новиковой потребовалась экстренная помощь врачей.

По данным издания, у артистки появились проблемы с сердцем. Ей стало плохо. У артистки поднялось артериальное давление. Как отмечает Mash, в данный момент медики оказывают помощь на месте.

В 2013 году Кларе Новиковой диагностировали рак молочной железы. Она перенесла операцию и долгое лечение. Позже болезнь отступила.

В июне 2019 года появились слухи, что Новикова снова борется с раком. Артистка возмутилась сообщениям и опровергла их. По словам юмористки, ей ужасно обидно, что всё это читают ее поклонники, а многие верят в болезни, приписываемые знаменитости. Тогда она попросила не устраивать ей прощание раньше времени.

Ранее Алена Апина объяснила свою пропажу из соцсетей.

