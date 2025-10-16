Алена Апина объяснила свою пропажу из соцсетей

Певица Алена Апина вышла на связь в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) после долгого отсутствия.

Апина объяснила, что пересекла всю Америку на автобусе – с Атлантики до Тихого океана.

«Это было… Не знаю, какое слово тут подходит. Надо книжку писать. А еще в Нью-Йорке встреча с однокурсником (100 лет не виделись). И вишенка на торте в ЛА, конечно, повидались с Асланом. Решили снять пару видосиков и так увлеклись, что сняли целый клип», — поделилась исполнительница.

По словам Апиной, в скором времени она приедет в Санкт-Петербург.

Апина получила популярность после участия в группе «Комбинация». Ее наиболее известные хиты: «Узелки», «Электричка», «Ксюша», «American Boy», «Бухгалтер», «Лёха», «Летучий голландец», «Лунные ночи».

В конце ноября 2024 года солистки «Комбинации» воссоединились на концерте Алены Апиной в Кремле. На сцену к Апиной вышла ее экс-коллега Татьяна Иванова и спела с артисткой главные хиты коллектива. Выступила перед зрителями в Кремлевском дворце и актриса Анастасия Уколова, сыгравшая Апину в сериале про группу.

Ранее Алена Апина решилась на развод, несмотря на слезы дочери.