На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«В кривляниях смысла нет»: Дробыш поддержал хейтеров Марго Овсянниковой

Продюсер Дробыш раскритиковал Овсянникову за излишний эпатаж и кривляния
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Марго Овсянникова, выпустившая новый клип, стала объектом хейта пользователей, которым не понравились жесты, поведение, странное пение и внешний вид исполнительницы. Продюсер Виктор Дробыш согласился с ними, отметив, что артистка пытается завоевать публику исключительно эпатажем, но этого недостаточно.

«Есть эпатаж в стиле Леди Гаги, а есть тот, который демонстрирует Овсянникова. Смысла в таких кривляниях мало. Я не вижу там музыки, я не вижу там таланта и цельного образа. Все запомнят ее «кукареку» и не более. Да и образ такой уже надоел многим», — заявил Дробыш в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он подчеркнул, что не воспринимает вокал Овсянниковой, а также предрек ей недолгую карьеру в случае, если она не изменит подход к творчеству и не перейдёт на более серьёзный репертуар.

До этого Маргарита Овсянникова, известная как протеже Филиппа Киркорова, опровергла, что заплатила пять миллионов рублей за встречу с народным артистом. Овсянникова рассказала, что платит только за парковку. Она объяснила, что рядом с домом артиста она платная. Как уверила певица, она не даёт денег за то, что выходит в свет с Киркоровым и записывает с ним совместные композиции.

Ранее Lil Pump сделал тату с именем протеже Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами