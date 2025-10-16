«В кривляниях смысла нет»: Дробыш поддержал хейтеров Марго Овсянниковой

Певица Марго Овсянникова, выпустившая новый клип, стала объектом хейта пользователей, которым не понравились жесты, поведение, странное пение и внешний вид исполнительницы. Продюсер Виктор Дробыш согласился с ними, отметив, что артистка пытается завоевать публику исключительно эпатажем, но этого недостаточно.

«Есть эпатаж в стиле Леди Гаги, а есть тот, который демонстрирует Овсянникова. Смысла в таких кривляниях мало. Я не вижу там музыки, я не вижу там таланта и цельного образа. Все запомнят ее «кукареку» и не более. Да и образ такой уже надоел многим», — заявил Дробыш в беседе с Общественной Службой Новостей.

Он подчеркнул, что не воспринимает вокал Овсянниковой, а также предрек ей недолгую карьеру в случае, если она не изменит подход к творчеству и не перейдёт на более серьёзный репертуар.

До этого Маргарита Овсянникова, известная как протеже Филиппа Киркорова, опровергла, что заплатила пять миллионов рублей за встречу с народным артистом. Овсянникова рассказала, что платит только за парковку. Она объяснила, что рядом с домом артиста она платная. Как уверила певица, она не даёт денег за то, что выходит в свет с Киркоровым и записывает с ним совместные композиции.

Ранее Lil Pump сделал тату с именем протеже Киркорова.