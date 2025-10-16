На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Вдову Солженицына наградили премией в России

Вдова Солженицына получила премию «Ясная Поляна»
close
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Вдова писателя Александра Солженицына Наталья удостоилась премии «Ясная Поляна». Об этом сообщает mk.ru.

Награждение состоялось в Москве. Солженицыной дали премию в номинации «Личность» за «ясную гражданскую позицию в отстаивании идеалов добра и милосердия», а также за труд в издании наследия Александра Солженицына.

«Она давно перешагнула рамки «жены писателя» и стала одним из самых главных нравственных ориентиров в нашей стране», — заявил писатель Евгений Водолазкин.

Наталия Солженицына — российский общественный деятель. Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Солженицына. Президент созданного в 1974 году в Цюрихе «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям», более известного как Фонд Солженицына.

В июле 2024 года президент России Владимир Путин наградил Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Вдова удостоилась награды за большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность.

