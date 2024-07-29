Путин наградил вдову Солженицына

Президент России Владимир Путин наградил вдову писателя Александра Солженицына Наталию Солженицыну орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие отечественной культуры, активную благотворительную и общественную деятельность», — говорится в тексте.

Наталия Солженицына — российский общественный деятель. Вдова и ближайшая помощница писателя Александра Солженицына. Президент созданного в 1974 году в Цюрихе «Русского общественного фонда помощи преследуемым и их семьям», более известного как Фонд Солженицына. Солженицына отпраздновала 85-летний юбилей 22 июля.

До этого депутат Госдумы Михаил Матвеев в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что писатель Александр Солженицын был патриотом, который всегда болел за Россию. По мнению Матвеева, автора «Архипелага ГУЛАГ» использовали враги Советского Союза, а неудобной фигурой он был и для советских властей, и для американских.

Ранее правнук Сталина обвинил Солженицына в уничтожении бюста вождя.