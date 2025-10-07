На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Мурманске и Архангельске отменили концерт Shaman

«МК»: в Архангельске отменили концерт Shaman из-за поездки в КНДР
kcna.kp

Концерты певца Shaman (Ярослав Дронов – настоящее имя) отменили в Мурманске и Архангельске. Об этом сообщает mk.ru.

Выступление в Архангельске должно было состояться 15 октября, а в Мурманске – 15 октября. Точная причина отмены неизвестна. Новые даты концертов пока не назначены. По данным издания, артист мог перенести выступления из-за предстоящей поездки в КНДР.

Дронов войдет в состав российской делегации, которая примет участие в торжествах по случаю 80-летия основания Трудовой партии Кореи.

В августе Shaman выступил на концерте по случаю празднования 80-летия освобождения Кореи от японской оккупации. На мероприятии присутствовали лидер КНДР Ким Чен Ын, председатель Госдумы Вячеслав Володин, северокорейские и российские чиновники, а также жители города.

Дронов пояснил, что публика в КНДР традиционно сдержанна в проявлении эмоций, но ему удалось ее «раскачать». Он назвал концерт знаковым как для себя, так и для своей карьеры.

Ранее известного рэпера обвинили в избиении несовершеннолетнего фаната на концерте

