Лариса Долина будет судиться с производителем ростовых фигур

Певица Лариса Долина подаст в суд на продавца картонных фигур с ее изображением
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директор Ларисы Долиной Сергей Пудовкин рассказал в беседе с «Пятым каналом», что народная артистка России подаст в суд на производителей и продавцов ростовых фигур.

Речь идет о картонных ростовых фигурах с изображением Долиной. По словам Пудовкина, несмотря на то, что работа выполнена красиво и «со вкусом», это нарушение закона. Так как производство и продажа товара было принято без согласования самой артистки.

Пудовкин обвинил производителей фигур в «бандитском и пиратском способе наживаться на легендарном артисте». В качестве доказательства получения продавцами прибыли директор сделал контрольную закупку товара.

Директор Долиной возмутился политике маркетплейсов, которые позволяют размещать на своем сайте пиратскую продукцию. Он обвинил такие интернет-площадки в поддерживании незаконной торговли.

«Я не знаю, какой процент получает маркетплейс от каждой продажи, покупки. Но, значит, это в составе преступной организации. На мой взгляд, это незаконно, несправедливо. Тогда товары должны проходить сертификацию, иметь понимание, что они продаются законным путем», — заявил шоумен.

Пудовкин считает, что продавцы ростовых фигур должны были согласовать эту идею непосредственно с Долиной, прежде чем выставить товар на маркетплейсах.

Ранее жительницу Казани обязали выплатить Долиной почти 15 млн рублей.

