Владимир Пресняков похудел во время свадебного путешествия: «На пасте и пицце»

Певец Владимир Пресняков похудел после отдыха с Натальей Подольской на Капри
true
true
true
close
nataliapodolskaya/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Певец Владимир Пресняков признался в беседе с «Пятым каналом», что похудел во время свадебного путешествия с женой Натальей Подольской.

Пресняков и Подольская отпраздновали 15-летие брака на Капри. Артист отметил, что отдых прошел хорошо.

«Скинул, как ни странно. Почему-то на пасте и на пицце каким-то образом ты скидываешь. Может быть, дело в природе, в горах этих на Капри», — поделился музыкант.

Подольская и Пресняков женаты с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита. В мае 2025-го Наталья заявила, что хочет стать многодетной матерью.

В июне 2025 года Пресняков и Подольская организовали торжество в честь 25-летия брака. Мероприятие состоялось в элитном Soho Country Club на Новой Риге. Певцы арендовали открытую террасу на берегу залива. Shot утверждал, что услуга им обошлась суммой около двух миллионов рублей. Оставшиеся средства ушли на музыкантов, выступивших на мероприятии, а также на украшения из живых цветов и блюда европейской, авторской и паназиатской кухни.

Ранее была раскрыта причина развода Никиты Преснякова.

