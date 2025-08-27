Раскрыта причина развода Никиты Преснякова: «Пугачева разрушила брак внука»

Певица Алла Пугачева «разрушила брак» Никиты Преснякова, поскольку внуку пришлось уехать из РФ из-за нее. Об этом сообщает издание kp.ru.

«По словам знакомых, если бы Никита и Алена по-прежнему жили в России, никакого развода, возможно, и не было бы. Но эмиграция Пугачевой и ее открытая антироссийская позиция ударили по всем родственникам, в том числе по внуку», — сказано в статье.

Продюсер Леонид Дзюник, в свою очередь, рассказал изданию, что Пресняков-младший стал конфликтовать с Аленой Красновой из-за денежного вопроса. Пара, которая до этого жила благодаря поддержке Пугачевой и отца-бизнесмена Красновой, «не потянула» самостоятельную жизнь за границей.

«У ее [Красновой] папы, по слухам, начались финансовые сложности, он уже не мог обеспечивать дочь и ее мужа за границей. Да и у Пугачевой сейчас нет концертов, чтобы регулярно присылать внуку деньги», — заявил Дзюник.

По словам продюсера, содержать пару Красновой и Преснякова-младшего отказался и муж Кристины Орбакайте Михаил Земцов, потому что он вынужден обеспечивать свою семью.

«Мама Никиты Кристина Орбакайте — хорошая артистка, но из-за отъезда Пугачевой за границу осталась без постоянной работы. <…> У папы Никиты Владимира Преснякова тоже своя семья — жена Наталья Подольская и двое маленьких детей», — отметил эксперт.

Дзюник заявил, что Пресняков и Краснова живут отдельно уже несколько месяцев. Близкие пары также отметили, что пара не планирует разделять имущество: Пресняков останется владельцем дачи на Истре, квартир на Лубянке и в США, которые ему подарила Пугачева. Супруга не собирается претендовать на эту недвижимость.

Никита Пресняков и его супруга Алена Краснова переехали в США в сентябре 2022 года после объявления частичной мобилизации. В феврале 2023 года стало известно, что музыкант принял псевдоним Nick Pres и начал заниматься клипмейкингом.

19 августа Никита Пресняков объявил о расставании с Аленой Красновой после восьми лет брака. Внук Пугачевой написал, что они решили развестись из-за расхождения во взглядах «на жизнь и будущее».

