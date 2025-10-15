Юлианна Караулова отменила концерт в Королеве

Певица и телеведущая Юлианна Караулова сообщила в Telegram-канале, что отменила концерт в Королеве.

«Сама очень расстроена, но таковы обстоятельства», — поделилась артистка.

Выступление должно было состояться 18 октября. Поклонники могут вернуть деньги за приобретенные билеты там, где была совершена покупка. Караулова извинилась за доставленные неудобства.

В мае 2023 года Юлианна Караулова стала ведущей «Кто хочет стать миллионером?» вместо Дмитрия Диброва, который вел программу на Первом канале несколько лет.

Тогда Дибров призвал фанатов шоу «Кто хочет стать миллионером?» не критиковать Караулову. Он считает, что со временем зрители привыкнут к артистке и начнут замечать в ней все больше новых достоинств.

В сентябре 2025-го Дмитрий Дибров после развода вернулся в шоу «Кто хочет стать миллионером?». Телеведущий пришел в студию программы в честь ее юбилея. Он снялся в тысячном выпуске передачи.

