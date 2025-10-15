На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Иван Дорн признался, что скучает по Киеву

Певец Иван Дорн заявил, что скучает по природе Киева
true
true
true
close
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Иван Дорн признался в интервью Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), что скучает по Киеву.

Дорн отметил, что больше всего скучает по природе тех мест.

«В загородном доме, в котором мы жили, там мне очень было спокойно. Я скучаю по этому времени. Там как будто было на что опереться. Я чувствовал себя, как мой отец говорил: «Когда ты на яхте, нужно, чтобы опора всегда была на трех точках – две ноги и правая или левая рука». Я всегда там чувствовал себя на четырех. А сейчас этого не хватает», — признался музыкант.

По словам Дорна, ему не хватает киевского водохранилища, яхты, которую он продал, и «старой прежней жизни».

Дорн рассказал, что сейчас зарабатывает проведением корпоративов, выступлениями на фестивалях и получением роялти.

«У меня зарабатывает жена. Иногда я живу на ее деньги», — рассказал артист и посмеялся.

В мае 2022 года Иван Дорн заявлял, что перестал общаться с родственниками из России, которые ни разу не позвонили ему с тех пор, как он покинул страну, и не спросили о его делах.

Ранее рэпер OG Buda попал в украинскую базу «Миротворец».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами