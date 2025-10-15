Иван Дорн признался, что скучает по Киеву

Певец Иван Дорн признался в интервью Юрия Дудя (признан в РФ СМИ-иноагентом), что скучает по Киеву.

Дорн отметил, что больше всего скучает по природе тех мест.

«В загородном доме, в котором мы жили, там мне очень было спокойно. Я скучаю по этому времени. Там как будто было на что опереться. Я чувствовал себя, как мой отец говорил: «Когда ты на яхте, нужно, чтобы опора всегда была на трех точках – две ноги и правая или левая рука». Я всегда там чувствовал себя на четырех. А сейчас этого не хватает», — признался музыкант.

По словам Дорна, ему не хватает киевского водохранилища, яхты, которую он продал, и «старой прежней жизни».

Дорн рассказал, что сейчас зарабатывает проведением корпоративов, выступлениями на фестивалях и получением роялти.

«У меня зарабатывает жена. Иногда я живу на ее деньги», — рассказал артист и посмеялся.

В мае 2022 года Иван Дорн заявлял, что перестал общаться с родственниками из России, которые ни разу не позвонили ему с тех пор, как он покинул страну, и не спросили о его делах.

