Песня Валерии прошла отборочный этап американской премии Grammy

Песня российской певицы Валерии (Валерия Перфилова) «Исцелю» прошла отборочный этап музыкальной премии Grammy. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Моя песня «Исцелю» из одноименного альбома прошла отборочный этап премии Grammy», — говорится в сообщении.

По ее словам, что далее трек будет рассмотрен академиками в качестве кандидата для попадания в списки номинантов премии. Отмечается, что песню Валерии выбрали среди десяток тысяч других композиций.

Валерия поблагодарила свою команду, в частности сына Артемия и исполнительного продюсера Andy Platon, а также музыкантов, участвовавших в создании записи.

В прошлом году 18-летний российский музыкант Øneheart получил номинацию на премию Grammy. Настоящее имя исполнителя — Владимир Волынкин. Написанный им совместно с пермским музыкантом Александром Масловым (Antent) и питерским продюсером Константином Корсаковым (Dean Korso) альбом «Midnight Journey» участвовал в голосовании на номинацию Grammy «Лучший нью-эйдж альбом», но не выиграл.

Ранее Бейонсе вышла на сцену в цветах флага России.