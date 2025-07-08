Американская певица Бейонсе выступила на сцене в цветах флага России. Она опубликовала фото с концерта в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Бейонсе вышла на сцену в боди с люрексом в бело-сине-красном цвете. Аналогично сделаны ее перчатки. Образ дополнили длинные красные сапоги. Выступление проходило в столице США Вашингтоне. Российские поклонники отметили, что наряд напоминает флаг России. Однако, возможно, ее наряд может отсылать и к флагу США с аналогичными цветами.

Бейонсе не раз проводила концерты в нарядах с патриотической тематикой. Она выступала в ковбойских шляпах, а также платьях, отсылающих к американскому флагу.

В феврале прошла 67-я церемония вручения наград музыкальной премии «Grammy Awards 2025» в Лос-Анджелесе. Бейонсе стала первой темнокожей победительницей в категории «Лучший кантри-альбом».

Реакция Бейонсе на получение музыкальной премии «Грэмми» стала мемом. Артистка не смогла поверить, когда Тейлор Свифт со сцены объявила, что «Cowboy Carter» стал лучшим кантри-альбомом.

Ранее Бейонсе лишилась штанов на сцене.