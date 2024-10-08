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18-летний россиянин получил номинацию на премию «Грэмми»

Российский музыкант Øneheart неожиданно получил номинацию на премию «Грэмми»

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oneheartisok/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Российский музыкант Øneheart неожиданно для самого себя получил номинацию на премию «Грэмми». Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Настоящее имя исполнителя — Владимир Волынкин. Сейчас ему 18 лет. Написанный им совместно с пермским музыкантом Александром Масловым (Antent) и питерским продюсером Константином Корсаковым (Dean Korso) альбом «Midnight Journey» участвует в голосовании на номинацию Grammy «Лучший нью-эйдж альбом».

Волынкин занимается музыкой с 11 лет и пишет композиции в жанре ambient. Уже сейчас он стал самым прослушиваемым российским музыкантом на платформе Spotify.

«У меня самое лучшее окружение рядом, самая лучшая аудитория, это меня и вдохновляет писать музыку и творить. Везение, помощь лейбла тоже сыграли свою роль, безусловно», — объяснил свой успех Øneheart.

До этого премия «Грэмми» ввела новые номинации в сфере африканской музыки и альтернативного джаза.

Ранее иранского певца лишили свободы на три года за песню, получившую «Грэмми».

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